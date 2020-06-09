Москва, , 16:04 — REGNUM Власти Москвы не будут ограничивать количество посетителей на столичных кладбищах. Об этом 9 июня сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

С 9 апреля свободное посещение кладбищ в Москве было запрещено из-за распространения коронавируса. Доступ на кладбища открывали только для прощания с умершими и только при условии соблюдения социальной дистанции и наличии средств индивидуальной защиты.

С 9 июня свободное посещение кладбищ снова возможно, из ограничений только необходимость использовать маски и перчатки, обязательное соблюдение социальной дистанции. Немерюк считает, что массового скопления на кладбищах ожидать не следует.

«Кладбища города полностью готовы к открытию: для удобства посетителей закуплено более 2,8 миллионов пакетов для сбора мусора, более 15 тысяч кубометров песка, в пунктах выдачи находится более пяти тысяч единиц бесплатного инвентаря», — цитирует слова Немерюка ТАСС. На территории кладбищ также нанесены линии разметки социального дистанцирования. Власти закупили около одного миллиона литров антисептиков и установили 560 ультрафиолетовых ламп для обеззараживания воздуха.

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