Киев, , 16:16 — REGNUM На одну школу с русским языком обучения приходится почти в десять раз больше учеников, чем на одну украинскую, сообщил 9 июня Украинский институт политики.

«Социальный запрос на образование на русском языке остаётся значительным: в среднем на одну русскоязычную школу в 2020 г. приходится 2250 учеников при том, что на одну украинскую — 276», — сказано в сообщении.

По данным организации, в 2014 году число учеников, обучающихся на русском языке, сократилось на Украине вдвое.

Большую часть русскоязычных школ (650) Украина утратила вместе с Крымом и Донбассом. Из оставшихся 496 школ 80% в течение шести лет превратились в двуязычные, или были полностью украинизированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Вадим Карасёв заявил, что русскоязычные жители Украины не являются «национальным меньшинством», как утверждают украинские националисты. По мнению эксперта, насильно украинизировать этих людей не удастся.

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