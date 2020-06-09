Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву дали полномочия по регулированию торговли алкоголем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решение приняли на заседании законодательного собрания региона. Лишь двое депутатов воздержались от голосования.

Теперь губернатор получил право уточнять время, места и правила продажи спиртных напитков. Это автоматически не ведёт к установке новых запретов на реализацию алкоголя — у главы региона лишь появляется соответствующие права.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжает действовать запрет на продажу алкоголя с 19:00 по 10:00 следующего дня (время местное). Мера введена в рамках указа о «режиме повышенной готовности» по коронавирусу.

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