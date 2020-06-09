Волгоград, , 15:50 — REGNUM Тренировки механизированной колонны Волгоградского гарнизона Южного военного округа начались в Волгограде. Техника проходит строем на аэродроме Бикетовка, сообщили 9 июня в пресс-службе Минобороны РФ.

Водители военной техники начали тренировки для слаженной работы при движении в единой колонне, поддержке скорости, а также выполнения различных манёвров. На параде Победы 24 июня в Волгограде проедут строем исторические автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5, мотоцикл М-72, а также современная техника: реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С» и другие. По традиции, возглавит колонну танк Т-34. Гученичную технику «обуют» в специальные накладки, чтобы не повредить дорожное покрытие.

Тренировки проходят с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер. Регулярную дезинфекцию площадки и техники проводят подразделения РХБ защиты Южного военного округа.