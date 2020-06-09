Минск, , 15:47 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Белоруссии за прошедшие сутки возросло на 812 и превысило 50 тысяч. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 50 265 человек с положительным тестом на коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что за сутки в стране от COVID-19 скончались шесть пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов составляет 282 случая.

Кроме этого, сообщается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в настоящее время превышает 24,5 тысячи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 9 июня 2020 года в Индонезии было зарегистрировано 1923 случая смерти от COVID-19.