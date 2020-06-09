Тбилиси, , 15:46 — REGNUM В Грузии разработали правила проведения Единых национальных экзаменов, которые должны защитить детей от заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба минобразования страны.

По данным министерства, проводить экзамены в Грузии начнут 6 июля, а завершат — 25 июля. В классы допустят не более десяти школьников. Их рассадят по одному за парту, которые будут находится на расстоянии двух метров по ширине и на расстоянии одного метра друг за другом. Также парты оснастят защитными перегородками.

«Мобилизован медперсонал, которому провели соответствующий тренинг для того, чтобы состояние абитуриента и риски в связи с коронавирусом были оценены до экзамена, если возникнет такая необходимость», — сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Напомним, образовательные заведения в Грузии были закрыты в конце марта из-за вспышки коронавируса. Обучение в последней четверти проходило через интернет-платформы и программы на телевидении. После улучшения эпидемиологической обстановки власти решили провести экзамены в обычном формате.

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