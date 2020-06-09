Бергамо, Италия, , 15:48 — REGNUM Итальянский город Бергамо более других в мире пострадал от пандемии корнавируса, так как потерял 670 человек из 120 тыс. жителей. Об этом заявил мэр города Джорджо Гори на пресс-конференции для иностранных журналистов.

По официальным данным области Ломбардия, в провинции Бергамо от коронавирусной инфекции скончались до 2800 человек. Однако реальное превышение летальных исходов весны 2020 года над показателями прежних лет говорит о дополнительных 6 тыс. смертей, связанных с коронавирусом, сказал мэр.

Он отметил, что в Бергамо на 120 тыс. жителей пришлось 670 смертей, такое же соотношение в Нью-Йорке означало бы гибель 45 тыс. человек, а в Ухане — 65 тысяч. Потому Бергамо остаётся самым пострадавшим городом в мире, заключил Гори.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня родственники и близкие тех, кто в Бергамо скончался от коронавирусной инфекции, потребовали встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой. Люди полагают, что местные власти могут нести ответственность за сложившуюся в городе ситуацию с коронавирусом.

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