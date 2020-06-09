Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM В Петербурге попытаются не прибегать к отключению горячей воды в домах до 6 июля из-за коронавируса. Ранее об этом просил губернатор Александр Беглов. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению учел это поручение градоначальника.

«До 6 июля в основном будут проводиться испытания тепловых сетей, не приводящие к ограничениям для абонентов, или где существует возможность переключения на резервные схемы. Дальнейшее планирование и проведение испытаний будет осуществляться в зависимости от развития эпидемиологической обстановки», — пообещали в ведомстве 9 июня.

Из-за пандемии коронавируса температурные испытания теплосетей, запланированные на апрель и май, были перенесены на осень — это позволило полностью отказаться от отключений горячей воды в домах горожан в этот сложный период.

Кроме того, было решено объявить режим «технологической тишины» — приостановить любые ремонтные и прочие работы — на время проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня и голосования по поправкам в Конституцию, которое продлится с 25 июня по 1 июля.

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