Симферополь, 9 июня 2020, 15:38 — REGNUM В Республике Крым отменяют обязательную обсервацию для приезжих граждан. Об этом 9 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что с 15 июня в Крыму возобновляют работу гостевые дома, санатории и отели для приёма крымчан и севастопольцев. При этом собственники предприятий санаторно-курортной сферы должны будут оплачивать обсервацию клиентов в случае подтверждения у них коронавируса.
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