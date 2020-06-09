Симферополь, , 15:38 — REGNUM В Республике Крым отменяют обязательную обсервацию для приезжих граждан. Об этом 9 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«С 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации», — сообщил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что с 15 июня в Крыму возобновляют работу гостевые дома, санатории и отели для приёма крымчан и севастопольцев. При этом собственники предприятий санаторно-курортной сферы должны будут оплачивать обсервацию клиентов в случае подтверждения у них коронавируса.

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