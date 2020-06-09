Душанбе, , 15:35 — REGNUM Солдаты и офицеры министерства обороны Таджикистана пройдут торжественным маршем по Красной площади Москвы 24 июня. О том, что военнослужащие страны всё же примут участие в параде Победы в столице России, сообщает сегодня, 9 июня, «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в минобороны Таджикистана.

В сводной роте будут представлены служащие сухопутных и мобильных войск, а также войск ПВО и ВВС Вооружённых сил Таджикистана.

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Напомним, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил участие в параде, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт 24 июня 2020 года. Однако сообщалось, что участие роты таджикистанских солдат и офицеров отменено.