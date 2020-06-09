Нур-Султан, , 15:34 — REGNUM В Казахстане выросло количество случаев мошенничества через интернет, заявил 9 июня министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев на отчетной встрече с населением.

По его словам, рост числа случаев мошенничества связан с распространением интернет-покупок и онлайн-услуг в режиме изоляции. Министр привел в пример преступную схему в Алма-Ате.

В частности, мошенники продавали лжекриптовалюту. Общая сумма ущерба оценивается в 1 млрд тенге ($2,5 млн). На уловку мошенников попались 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня полиция Нур-Султана задержала 26-летнего молодого человека по подозрению в мошенничестве при продаже автомобилей. Сумма ущерба оценивается в 40 млн тенге ($100 тыс.).

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