Магас, , 16:24 — REGNUM Сотрудники полиции в Ингушетии задержали троих вооруженных мужчин, проявивших агрессию при проверке у них документов. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

Инцидент произошел накануне вечером в селе Экажево в Назрановском района Ингушетии. Сотрудники полиции в ходе проведения плановых оперативно-разыскных мероприятий обнаружили группу людей, выяснявших между собой отношение. При этом, как отмечается, звучали звуки выстрелов.

«Полицейские вступили в контакт с агрессивными гражданами и потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на оружие. На это законное требование граждане ответили грубыми выпадами и оскорблениями в адрес сотрудников органов внутренних дел», — сказано в сообщении.

Трое жителей Экажево 21, 26 и 36 лет были доставлены в райотдел, оружие у них изъяли. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.