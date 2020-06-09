Березники, Пермский край, , 15:27 — REGNUM В пригороде Березников Пермского края завершились поиски пропавшей вечером 8 июня двухлетней девочки. Ребенок жив, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности региона.

По данным СУ СКР по Прикамью, днем 9 июня девочку нашли волонтеры. В ближайшее время она будет осмотрена медиками.

Ранее по факту безвестного исчезновения ребёнка было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства, при которых пропала девочка.

Ребенок обнаружен группой волонтеров примерно в 500 метрах от своего дома. Девочка спала, из-за высокой травы ее невозможно было увидеть издалека. У дошкольницы имеются порезы от травы, следы от укусов насекомых, сообщает портал 59.ru.

Напомним, девочка пропала вечером 8 июня. Она гуляла во дворе частного дома. Вечером родители заметили, что дочь отсутствует. В поисках задействовали более 300 человек: правоохранителей, чиновников, кинолога с собакой, волонтеров, местных жителей.

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