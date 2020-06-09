Москва, , 15:26 — REGNUM Открытие границы — очень нужный и логичный шаг со стороны российских властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя решение правительства РФ.

«Возможность для передвижения и поездок граждан за рубеж, конечно, важнейший фактор открытости страны. Но все-таки, торопиться не стоит.

С моей точки зрения, российские власти будут последовательно открывать возможности для зарубежных поездок соотечественникам.

Большинство стран ЕС отрывает границы только после 3 июля. До этого срока стоит тщательно отслеживать события и избежать любой даже локальной вспышки пандемии.

За 2,5 месяца доходы российских граждан явно не выросли, ждать волны зарубежных поездок на европейские и турецкие курорты не приходится.

В целом спад зарубежного туризма среди российских путешественников может спокойно достичь 50% по сравнению с 2019 годом.

Если период выхода из карантина в России, странах ЕС и других туристических центрах к концу лета пройдет гладко и без стрессов, мы сможем увидеть робкое восстановление спроса на зарубежные поездки.

В выигрышном положении окажутся авиакомпании с государственным участием: уже к середине августа их капитализация может прибавить 15−20%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны.

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