Москва, , 15:24 — REGNUM

Фейковые посты о предстоящем голосовании по внесению изменений в Конституцию России распространяются в тех же группах и сообществах в соцсетях, где ранее волонтерами были обнаружены фейки о коронавирусе. С 5 июня волонтеры Лиги обнаружили 218 недостоверных сообщений о предстоящем голосовании, которые имеют признаки сознательного распространения заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

«В последние дни нами зафиксировано появление ряда фейковых сообщений в связи в предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию России. Безусловно, появление фейков связано с тем, что тема предстоящего референдума стала резонансной в последнюю неделю и активно обсуждается в обществе», — отметила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Лига безопасного интернета продолжает активную борьбу с распространением фейков в сети. С начала апреля активистами Лиги выявлено 9672 фейковых сообщения. Всего за этот период Лига получила более 22 тысяч обращений от граждан в связи с распространением заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений, большая часть из них связана с темой коронавируса. Эксперты полагают, что большинство фейков распространяется организованно. Волонтеры организации обнаружили активное появление новых фейков о предстоящем голосовании по внесению изменений в Конституцию России. Они распространяются в тех же группах в соцсетях, где ранее публиковались фейки о коронавирусе.

Примеры обнаруженных фейков о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию России:

1) В ряде социальных сетей (Instagram, Facebook) распространены недостоверные публикации о том, что при голосовании не нужно будет предъявлять паспорт, бюллетень будут выдавать без предъявления какого-либо документа.

Опровержение: На официальных порталах конституция2020.рф и ЦИК РФ в разделах о правилах голосования сообщается (пункты 8.4−8.6 Постановления «О внесении изменения в Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»): «Каждый участник голосования голосует лично, голосование за других лиц не допускается. Бюллетени для общероссийского голосования выдаются участникам голосования по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина».

2) В ряде аккаунтов в соцсетях появились недостоверные сообщения о том, что граждане, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не смогут принять участие в голосовании.

Опровержение: На официальных порталах конституция2020.рф и ЦИК РФ в разделах о правилах голосования сообщается информация о том, кто может принять участие в голосовании (пункт 1.3 Постановления «О внесении изменения в Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»): «Принять участие в общероссийском голосовании вправе граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда». Никаких требований по проведению вакцинации участников голосования в Постановлении не содержится.

3) Недостоверные сообщения о том, что решение о снятии ограничительных мер из-за введения режима самоизоляции будет отменено после завершения референдума.

Опровержение: Отмена ограничительных мер из-за введения режима самоизоляции происходит в регионах России поэтапно в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Так, например в Москве снятие ограничений пройдет поэтапно, последний этап начнется 23 июня. В официальных источниках не содержится информации о том, что после проведения голосования ограничения будут введены снова.

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