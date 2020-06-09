Архангельск, , 15:14 — REGNUM Скандальный проект «Экотехнопарк «Шиес» исключен из списка инвестиционных приоритетных проектов Архангельской области. Об этом на заседании правительства заявил министр экономического развития региона Иван Кулявцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.

«Строительные работы по реализации инвестпроекта «Экотехнопарк «Шиес» не осуществляются с июня 2019 года, таким образом, в связи с прекращением практических действий по реализации инвестиционного проекта продолжение действия соглашения (между правительством области и инвестором — ред.) противоречит закону Архангельской области «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности» и влечет за собой отсутствие актуальности сопровождения инвестиционного проекта», — заявил министр.

Ранее, 8 мая текущего года, правительство Архангельской области направило в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон. До настоящего времени со стороны ООО «Технопарк» информации о принятом решении в отношении направленного предложения не поступало. В этой связи, как уточнили в областном правительстве, по условиям соглашения, его действие расторгнуто региональным правительством в одностороннем порядке.

«По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского правительство региона проводит плановую работу по закрытию проекта «Экотехнопарк «Шиес», — рассказал заместитель председателя правительства области Евгений Автушенко. — Решение о его исключении из реестра приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области стало очередным этапом этой работы».

Напомним, что инвестиционный проект «Экотехнопарк «Шиес», против которого выступило 98% населения Архангельской области, был включен в список приоритетных 18 октября 2018 года.