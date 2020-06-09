Архангельск, 9 июня 2020, 15:14 — REGNUM Скандальный проект «Экотехнопарк «Шиес» исключен из списка инвестиционных приоритетных проектов Архангельской области. Об этом на заседании правительства заявил министр экономического развития региона Иван Кулявцев, передает корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом, проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.
Ранее, 8 мая текущего года, правительство Архангельской области направило в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон. До настоящего времени со стороны ООО «Технопарк» информации о принятом решении в отношении направленного предложения не поступало. В этой связи, как уточнили в областном правительстве, по условиям соглашения, его действие расторгнуто региональным правительством в одностороннем порядке.
Напомним, что инвестиционный проект «Экотехнопарк «Шиес», против которого выступило 98% населения Архангельской области, был включен в список приоритетных 18 октября 2018 года.