Москва, , 15:12 — REGNUM Большинство жителей Москвы (37%) одобряют решение властей об отмене режима самоизоляции. Обратного мнения придерживаются 15%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Считают, что режим самоизоляции можно было отменить раньше 12% москвичей. В том, что карантин вообще не следовало вводить, уверены 24% опрошенных.

Чаще отмену самоизоляции одобряют женщины, чем мужчины — 39% против 34%. При этом мужчины чаще говорят, что карантин нужно было отменить раньше — 17% против 9% или не вводить совсем — 27% против 24%.

Опрос проведен 8 июня 2020 года. Опрошены 1600 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 июня в Москве перестала действовать система самоизоляции. Такое решение принял мэр Сергей Собянин.

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