Анкара, 9 июня 2020, 15:21 — REGNUM Турция предоставит медицинское оборудование Афганистану. Об этом 9 июня сообщает Anadolu Ajansi.
«Соглашение о предоставлении медицинской помощи между правительством Турции и Афганистана было подписано 15 мая», — отмечают журналисты агентства.
В рамках соглашения турецкая сторона предоставит Афганистану необходимое медицинское оборудование для лабораторий, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.
Как отмечают журналисты, поставки медицинского оборудования демонстрируют дружеское расположения Анкары к правительству Афганистана.