Найроби, , 15:20 — REGNUM В Кении ввели официальный запрет на использование пластиковых бутылок и трубочек в заповедниках, на побережье, в лесах и на территории всех природоохранных зон. Об этом передает газета Mtanzania.

По информации журналистов издания, изначально запрет был введен в прошлом году, однако его непосредственная реализация началась только 5 июня после специального письма министра туризма Наджиба Балала.

Как отмечают репортеры, в Кении введены одни из самых жестких правил в отношении использования пластиковых пакетов.

В сообщении Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), расширение запрета на использование пластика в природоохранных зонах демонстрирует приверженность правительства Кении борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком.