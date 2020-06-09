Москва, , 15:06 — REGNUM Роспотребнадзор подготовил 35 методических рекомендаций для разных сфер деятельности для профилактики коронавируса, сообщила 9 июня глава ведомства Анна Попова.

«Мы надеемся, что к 1 июля значительное количество, превалирующее количество субъектов РФ могут начать работу загородных оздоровительных учреждений в нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию», — сказала она на совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации горячего питания в школах, а также родительского и общественного контроля за питанием.

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