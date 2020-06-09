Красногорск, 9 июня 2020, 15:05 — REGNUM

В Подмосковье решили продлить действие ряда мер поддержки бизнеса, которые были приняты на время пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На текущий момент 80% предприятий Подмосковья возобновили свою работу. По словам министра инвестиций, промышленности и науки региона Натальи Егоровой, в ведомстве решили сохранить действие некоторых мер поддержки и на время после снятия карантина.

«Закупать новое оборудование для производства будет по-прежнему выгодно, мы продолжим возмещать 50% затрат (до пандемии возмещали 30%). Останется и сниженная льготная ставка по микрозаймам (до пандемии она была 6,5%, а сейчас — 5,5%). Сокращение страховых взносов с 30% до 15% тоже сохранится», — заявила Егорова.