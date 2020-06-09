Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 15:02 — REGNUM В трёхстах км от Норильска, где спасатели устраняют последствия аварии на ТЭЦ, есть ещё одна «горячая точка», которая в будущем грозит экологической катастрофой. По словам директора «Заповедников Таймыра» Константина Просекина, на плато Путорана стоят 178 бесхозных двухсотлитровых бочек с дизельным топливом.

Как сообщает портал ngs24.ru, они остались на плато в конце 80-х годов, после проведения геодезических работ. Специалисты опасаются, что из-за многолетней коррозии бочки могут в любой момент дать течь, повторив ситуацию с Норильском. Вывезти их своими силами работники заповедника не могут, поскольку для этого требуется наличие лицензии и сертификатов.

«Сейчас бочки находятся в трёх точках, они просто стоят на земле. Много лет назад их там бросили, чтобы не транспортировать и не вывозить. Я так и сказал тем, кто ликвидирует разлив нефтепродуктов в Норильске: у нас тоже есть горячая точка, и в любой момент это может оказаться не меньшей катастрофой», — отметил Константин Просекин.

Стоимость утилизации нефтепродуктов оценивается в 20 млн рублей. Однако в случае разлива ущерб может составить миллиарды, считает директор «заповедников».

Напомним, к ликвидации последствий разлива в Норильске принимают участие почти семьсот человек, задействованы сотни единиц техники, в том числе самолёты. Как сообщало ИА REGNUM, их применение позволило ускорить процесс сбора топливно-водной смеси — вместо 2,5 часов на это уходит 25−30 минут.

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