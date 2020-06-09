Москва, , 15:07 — REGNUM Вопрос о недоверии председателю Московской городской думы Алексею Шапошникову («Единая Россия») может быть рассмотрен не раньше сентября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из инициаторов этой процедуры депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ).

По его словам, в проекте постановления Мосгордумы о недоверии Шапошникову свои подписи поставили девять депутатов МГД, представляющие три фракции.

«Все три фракции выступили не в полном составе. Один — из «Справедливой России», один из «Яблока» и семь от КПРФ», — сказал Ступин.

По его словам, согласно регламенту Мосгордумы, инициировать отставку председателя может группа из пяти депутатов. Сейчас проект постановления должны будут в течение трёх дней рассмотреть в государственно-правовом управлении Мосгордумы. После этого в течение 14 дней заключение на документ должны будут дать в мэрии Москвы. После этого документ будет рассмотрен на заседании профильной комиссии Мосгордумы и только тогда проект постановления о недоверии председателю будет рассмотрен на заседании законодательного собрания столицы.

«Проблема в том, что повестку заседания определяет председатель. Поэтому могут возникнуть проблемы с размещением. Но будем добиваться этого путем огласки в СМИ, если он будет затягивать этот вопрос. Скорее всего это перенесётся на сентябрь. Июль-август — это период каникул у думы и едва ли председатель инициирует заседание думы, чтобы рассмотреть вопрос о недоверии к себе», — отметил Ступин.

С учётом изложенного, рассматривать вопрос о недоверии, вероятнее всего будут только в сентябре 2020 года. В то же время депутат убеждён, что отставка Шапошникова имеет шансы состояться, хотя большинство голосов принадлежит фракции «Единая Россия» и депутатскому объединению «Моя Москва».

«Шанс есть. Голосование будет тайным. Внутри «Единой России» и объединения «Моя Москва» много недовольных Шапошниковым, потому что он позволяет себе грубости. Часть депутатов может отомстить ему за его хамство. Ещё очень многое будет зависеть от той общественной обстановки которая будет в сентябре», — сказал Ступин.

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