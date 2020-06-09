Москва, , 15:03 — REGNUM Российские школьники с 1 сентября начнут обучаться в очной форме, на это надеются в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила 9 июня глава ведомства Анна Попова на совещании в Совете Федерации с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«Возвращаться в школу мы будем, надеемся, как положено, 1 сентября», — сказала Попова.

Она отметила, что из-за пандемии коронавируса нового типа в мире временно перестали посещать учебные заведения более миллиарда детей.

Как сообщало ИА REGNUM, Попова также проинформировала о подготовке рекомендаций по организации в школах горячего питания. Многие регионы России с 1 июля начнут детскую оздоровительную кампанию, также отметила она.

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