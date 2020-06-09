Оренбург, , 14:57 — REGNUM В Оренбурге 9 июня состоялось открытие лабораторного отделения Научно-инновационного центра координации исследований в пятом учебном корпусе Оренбургского государственного медицинского университета, сообщает региональный минздрав.

Площадь современной лаборатории составляет 1 тыс. квадратных метров. Отделение оборудовано согласно всем нормативным требованиям, предъявляемым к лабораториям с условиями работы II—IV групп патогенности микроорганизмов (в том числе и новым коронавирусом). Новый комлекс объединяет микробиологическую, иммунологическую, клинико-диагностическую и генетическую лаборатории.

Микробиологическая лаборатория по уровню биологической безопасности соответствует не только отечественным, но и международным стандартам. В ближайшее время здесь запустят блок проведения ПЦР-исследований диагностики COVID-19. Стартовая мощность — 200 исследований в сутки. При необходимости объем будут наращивать.

Впервые на территории области для диагностики COVID-19 начнут применять роботизированный комплекс для автоматического выделения нуклеиновых кислот с высокой производительностью — до 100 проб за два часа. Стоит отметить, лаборант за три часа работы в среднем делает 24 пробы.

«Современный лабораторный университетский комплекс жизненно необходим Оренбуржью. Это одновременно научно-исследовательская база для ученых и учебный комплекс для студентов и действующих медработников. Регион должен быть готов к таким вызовам, как пандемия», — сказал глава Оренбургской области Денис Паслер.

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