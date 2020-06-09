Уфа, , 15:10 — REGNUM Мужчину в Башкирии обвиняют в убийстве 54-летнего гражданина, который ранее был судим за совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следователей, вечером 30 января текущего года обвиняемый встретил двух знакомых ему подростков. Один из несовершеннолетних рассказал ему о том, что мужчина, которого они ранее не знали, предложил им совершить развратные действия. Обвиняемый захотел разобраться с незнакомцем. Следователи считают, что ссора перешла в драку, во время которой обвиняемый несколько раз ударил 54-летнего мужчину.

Драка была пресечена стражами порядка. Вскоре от полученных травм 54-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Кроме этого, по версии следствия, обвиняемый украл у скончавшегося мужчины деньги. По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что свою вину обвиняемый не признал.

В настоящее время обвинительное заключение по этому уголовному делу утверждено, а материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Отмечается, что в отношении 54-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ. Дело прекратили из-за смерти обвиняемого.

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