Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Адвокат петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко на почве ревности, сообщил о десятке версий случившегося. Адвокат Александр Почуев заверил, что пока он придерживается только одной версии, но при этом отметил, что в деле могут появиться другие защитники, которые выскажут другую позицию, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Соколов со своим адвокатом Александром Почуевым Елена Молчанова © ИА REGNUM

По его словам, на сегодняшний день известно как минимум о десяти версиях, однако на данный момент линия защиты в его лице придерживается лишь одной.

«Но версий порядка пяти остались на полке. Если вдруг найдутся новые адвокаты, которые выдвинут новые версии, я считаю, что в данном случае, справедливость и объективность будет достигнута. Здесь есть некая процессуальная конкуренция», — сказал Почуев.

Александр Почуев отметил, что адвокат — не раб своего клиента и он изначально говорил, что не собирается обвинять или оправдывать своего клиента, а защищать.

Кроме того, Почуев сообщил, что необходимость привлечь второго адвоката Сергея Лукьянова, который был представлен сегодня суду во время первого слушания по делу, обусловлена тем, что ему нужна помощь.

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