Москва, , 15:04 — REGNUM В связи с аномально жаркой погодой в Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень опасности. Об этом 9 июня сообщил Гидрометцентр России.

«Погода опасна. Очень высокая температура, сильная жара — 30 градусов», — говорится в сообщении. Предупреждение действует до 17:00 9 июня.

На 10 июня в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности, предупреждение действует с 11:00 до 18:00 среды. Причина та же — жара.

До 21:00 9 июня в столичном регионе действует «желтый» уровень опасности из-за возможных ливней и гроз.

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