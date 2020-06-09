Тбилиси, , 14:52 — REGNUM Три медицинских работника, у которых коронавирус выявили 9 июня, заразились из-за того, что столкнулись неадекватным поведением пациентов. Об этом рассказал журналистам председатель наблюдательного совета больницы Мака Сологашвили, сообщает Sova.news.

«Нам, к сожалению, приходилось иметь дело с парой пациентов с неадекватным поведением. Из-за психических проблем они вступали в непосредственный контакт с персоналом», — сказала Сологашвили.

Она добавила, что с такими пациентами медикам приходится справляться самостоятельно, так как правоохранители не приезжают на их вызовы из-за угрозы заразиться коронавирусом.

Напомним, 9 июня стало известно о восьми новых случаях заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки. Из ни трое являются врачами тбилисской клиники имени Вахтанга Бочоришвили, оборудованной под прием пациентов с SARS-CoV-2.

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