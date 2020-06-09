Москва, , 14:45 — REGNUM Число заболевших COVID-19 депутатов Госдумы растет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Понятно, все проходим тестирование перед началом заседания… Но вместе с этим у нас количество депутатов, заболевших, увеличивается. Мы делаем все, чтобы не было большой вспышки, но правильно было бы нам максимально сконцентрироваться на приоритетной повестке», — заявил Володин.

Ранее о своей болезни сообщил, в частности, депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.