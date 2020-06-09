Белгород, , 14:42 — REGNUM В преддверии Дня России ленточки в цветах государственного флага вручили сотрудникам Белгородского управления МЧС, сообщили 9 июня в пресс-службе ведомства. Пожарные и спасатели прикололи ленточки к своей форме с левой стороны груди.

Праздничные ленточки передали спасателям представители управления молодёжной политики администрации Белгорода. Цель акции — поддержать один из самых молодых государственных праздников нашей страны, День России. Сотрудники МЧС прикололи «триколоры» к форме с левой стороны груди, а также ленточки закрепили на транспортные средства ведомства, выезжающих на ликвидацию последствий различных происшествий.

Ленточки были переданы спасателям с соблюдением всех требований эпидбезопасности.