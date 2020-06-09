Тюмень, , 14:40 — REGNUM Почти 14 тысяч жителей Тюменской области обратились в медучреждения региона по поводу присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала регистрации, с 12 марта 2020 года по 9 июня зарегистрировано 13 995 обращений по поводу присасывания клещей, из них 3 187 — это дети до 14 лет.

Уже подтверждено пять случаев заболевания клещевым энцефалитом, и шесть — боррелиозом. Все заболевшие были не привиты. C начала 2020 года привито от клещевого энцефалита 48 547 человек, из них 12 168 — дети до 14 лет.

Акарицидная противоклещевая обработка на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проведена на более 4,5 тыс. га.