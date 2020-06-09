Монпелье, Франция, , 14:39 — REGNUM Необычная приключенческая игра Paper Beast выйдет на PC уже летом 2020 года. Об этом 8 июня сообщило издание Gamasutra.

Разработчики сообщают, что PC-версия получит много нового контента, а также полную поддержку VR-гарнитур Valve Index, HTC Vive и Oculus Rift. Релиз ожидается в онлайн-магазине Steam.

Напомним, Paper Beast — это приключенческая игра, в которой геймерам предстоит изучать причудливый мир, населённый бумажными животными. Изначально проект выходил только на консоли PS4.

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