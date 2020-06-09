Москва, , 14:39 — REGNUM Меры предосторожности, несмотря на снятие ограничений на передвижение, придётся соблюдать из-за рисков распространения коронавирусной инфекции вплоть до внедрения соответствующих противовирусных вакцин. Об этом 9 июня заявила академик РАН, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова на телеканале «Россия 24».

«По сути, вирус никуда из нашего человеческого общества уже не денется, пока мы не сможет взять над ним контроль с помощью вакцинации. Но до создания и введения в нашу жизнь вакцин пока ещё далеко. Поэтому меры соблюдать безусловно нужно», — заявила Намазова-Баранова.

«Никто не отменял давно известные гигиенические правила — мыть руки, без нужды не здороваться с незнакомыми людьми за руки, или по крайней мере после этого обрабатывать собственные руки. И, конечно, соблюдать собственную дистанцию», — указала она.

Физическое дистанцирование и маски остаются по-прежнему актуальными мерами самозащиты, подчеркнула эксперт.

«Маски — для того, чтобы окружающих не наделить тем, что имеется у человека в носоглотке. Смысл масок в этом», — указала Намазова-Баранова.