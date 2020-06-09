Вашингтон, , 14:40 — REGNUM На территории США за прошедшие сутки было выявлено более 17,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает университет имени Джона Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и мире.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 17 250 новых зараженных коронавирусной инфекцией и теперь их общее число стало составлять 1 961 185.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 умерли 482 пациента, в результате чего суммарное количество летальных исходов стало 111 007. При этом уточняется, что общее число вылечившихся от нового заболевания в США превышает 518 тысяч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Франции за последние сутки от COVID-19 скончались 13 человек.