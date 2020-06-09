Париж, , 14:37 — REGNUM Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), Франция по качеству воды для купания находится на 18-м месте в Европе, передает BFM TV.

По данным исследования, во Франции 79,5% воды высокого качества, предназначенной для купания. Это связано, в частности, с большой долей мест для купания внутри страны, а также с наличием участков для купания как в Средиземном море, так и в Атлантическом океане.

В целом, с 2013 года качество воды в Европе постоянно улучшается. Среди 22 295 купальных мест, проверенных в 2019 году, 84,6% имеют «отличное» качество воды.

Согласно исследованию, с 99,1% воды превосходного качества Кипр возглавляет список европейских стран. Греция занимает четвертое место с 95,7%, уступая Австрии и Мальте.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк Франции прогнозирует снижения ВВП страны примерно на 15% во втором квартале 2020 года.

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