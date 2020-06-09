Ташкент, , 14:34 — REGNUM Комиссию по контролю качества проектных и строительных работ предложил создать общественный совет при хокимияте (администрации) Ташкента, сообщили 9 июня в пресс-службе администрации.

В общественном совете считают, что в республике нарушилась преемственность передачи традиций и навыков в строительной сфере. Поэтому современные компании могут не знать всех особенностей организации проектов.

Планируется, что комиссия проконтролирует качество проектных и строительных работ. Кроме того, члены комиссии проведут инвентаризацию и проверку зданий, построенных за последние три года.

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