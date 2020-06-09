Москва, , 14:34 — REGNUM После длительного периода самоизоляции граждане нуждаются в возвращении к активной социальной жизни. Об этом 9 июня заявила академик РАН, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова на телеканале «Россия 24».

«Люди, которые провели несколько недель в изоляции или самоизоляции, безусловно, нуждаются в социализации», — заявила Намазова-Баранова.

«Возвращение к социально активной жизни — это требование сегодняшнего дня для многих. И это в какой-то степени антистрессовое лечение, потому что в условиях стресса наша подверженность инфекциям в том числе может повышаться. Люди, которые сидят дома в депрессивном состоянии, выходя, более подвержены инфекциям, чем те, кто находится в хорошем настроении», — указала она.