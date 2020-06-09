Москва, , 14:34 — REGNUM Цифровизация на уровне государства будет только углубляться, в связи с этим необходимо создавать качественные системы защиты, чтобы персональные данные не стали всеобщим достоянием. Об этом 9 июня заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«С одной стороны, будет усиливаться цифровизация и знание государства о том, чем занимается гражданин. С другой стороны, мы должны строго провести линию, когда и в каких целях это может использоваться», — цитирует его ТАСС.

По его словам, необходимы очень качественные системы защиты, чтобы персональные данные не стали всеобщим достоянием. При этом сказать, что нельзя развивать информационные системы, потому что есть опасность утечки персональных данных — «так уже не сработает», добавил глава Счетной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о едином регистре населения страны.

Регистр будет содержать базовые сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные — семейное положение, родственные связи.

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