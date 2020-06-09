Москва, , 14:41 — REGNUM Центризбирком и Роспотребнадзор работают над обеспечением эпидемиологической безопасности голосования по поправкам в Конституцию РФ, намеченным на 1 июля. Об этом сообщил 9 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что процесс подготовки к всенародному голосованию является прерогативой Центризбиркома, который работает в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором.

Представителя Кремля спросили об ответственности руководителей регионов за распространение коронавируса во время проведения голосования, однако он не стал отвечать. Об этом нужно спрашивать Центризбирком, сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование поправкам к Конституции РФ намечено на 1 июля. Ранее Песков заявлял, что оно не будет представлять угрозы здоровью людей при условии соблюдения санитарных мер.

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