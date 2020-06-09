Берлин, , 14:39 — REGNUM Администрация Дональда Трампа, как сообщается, планирует вывести 9500 американских военнослужащих из Германии к сентябрю. Вывод войск означал бы сокращение более чем на 25% общей численности примерно 35 000 американских военнослужащих, базирующихся в Германии, где Соединенные Штаты имели военное присутствие с момента окончания Второй мировой войны.

Исследовательские центры Pew Research Center и Körber-Stiftung несколько лет подряд проводили параллельные исследования в США и Германии, чтобы узнать больше о том, как американцы и немцы воспринимают отношения между своими странами. Основываясь на этих и других опросах, Pew Research Center рассказывает, как люди в этих двух странах видят важность американских военных баз в Германии.

Согласно опросам, проведенным в обеих странах в сентябре 2019 года, жители США гораздо чаще, чем немцы, считают американские базы в Германии важными для национальной безопасности своей страны. Более восьми из десяти американских граждан (85%) заявили, что эти базы в какой-то степени или очень важны для национальной безопасности США, в том числе 56% сказали, что они очень важны.

Среди немцев около половины (52%) заявили, что эти базы имеют некоторое или очень важное значение для национальной безопасности Германии, в то время как почти столько же (45%) сказали, что они не слишком или вообще не важны. Важно отметить, что администрация Трампа, как сообщается, планирует сократить численность войск, но не закрывать базы в Германии.

Среди граждан США поддержка американского военного присутствия в Германии высока как среди республиканцев, так и среди демократов (90% и 83% соответственно).

Девять из десяти республиканцев и независимых республиканцев, склоняющихся к Республиканской партии, заявили в опросе 2019 года, что эти базы в какой-то степени или очень важны для национальной безопасности США. Примерно восемь из десяти демократов и сторонников демократии (83%) сказали то же самое.

Пожилые немцы более, чем молодые, склонны рассматривать американские военные базы как нечто или очень важное для национальной безопасности своей страны. Примерно шесть из десяти немцев в возрасте 50 лет и старше заявили об этом в 2019 году, по сравнению с 52% из тех, кому было от 30 до 49 лет, и только треть из тех, кому было от 18 до 29 лет. Среди взрослых немцев в возрасте до 30 лет большинство в 62% заявили, что американские базы не слишком или вообще не важны для национальной безопасности Германии.

Опрос проводился в сентябре 2019 года.