Москва, , 14:33 — REGNUM Как эколог-урбанист я хотел бы практически работать с инженерами, военными и спортсменами. Почему? Потому что их научили решать задачи. Они знают, что поставленную задачу надо решить, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор биологических наук, лауреат премии президента РФ в области образования (2011 г.) Дмитрий Кавтарадзе.

Ведущий научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Кавтарадзе с книгой Чижевского (с) Личный архив. Д.Н.Кавтарадзе

ИА REGNUM: Почему важны экологические поправки к Конституции?

Дмитрий Кавтарадзе: Конституция определяет общий принцип нашей жизни и помогает выбрать важные первостепенные принципы. Для нас и для наших современников на наших глазах происходит революция в понимании себя и мира. Как когда-то Коперник объяснил, что Земля вращается вокруг Солнца, а до этого 14 веков Птолемей говорил иначе.

Сейчас, наконец-то, в основной документ государства войдут важные положения о важности экологии. Экология — это наша главная ценность, как знание, представление о мире и о своем месте в нем.

ИА REGNUM: Какой главный смысл поправок к Конституции?

Дмитрий Кавтарадзе: Поправки говорят о том, что общество созрело для того, чтобы принять эту Конституцию. Надеюсь, что они будут приняты.

ИА REGNUM: Меняется ли с поправками в Конституции экологическая политика государства?

Дмитрий Кавтарадзе: Экологическая политика государства меняется, конечно, постепенно. Сначала возвращается уважение к науке, ведь экология — это наука, а она потом применяется на практике.

Уверен, что вернется экологическое образование во все школы и вузы, потому что экология определяет современное мировоззрение, напоминает человеку, что он живой, не просто член общества и активный гражданин, а живой организм и на него распространяются почти все законы живой природы.

Человек должен помнить, что он живой организм и, если что-то происходит в природе, то он сам должен знать, что нужно делать, чтобы всем остаться живыми и ему, в частности. Коронавирус это хорошо всем показал.

ИА REGNUM: Нужны ли уроки экологии в школах?

Дмитрий Кавтарадзе: Да, конечно. В школы надо вернуть уроки экологии и практические занятия — это часть общегражданского образования. Трудно было найти в ХХ веке жителя любой страны, который бы не знал об электричестве. Так и с экологией, в ХХI веке занятия обучения жизни — её часть.

Также важны передачи по телевидению: от простых — как различать хорошие продукты питания, биодобавки, даже до сложных — в чем опасность нарушения фундаментальных санитарных, эпидемических, строительных норм — они все нравственные нормы.

В каждой цивилизации есть риски. В нашей современной цивилизации, ее назвали «обществом риска», есть малые, незаметные риски, но массовые воздействия. Вспомним о загрязнениях радионуклидами, практически повсеместные электромагнитные поля бытовой техники и другие.

Например, в Конституции Китая в 2015 году записано, что страна создаёт «экологическую цивилизацию». Было решение строить более 300 экологических городов, они проектируются и строятся — долины рек (окрестности Чэнду), притоков Янцзы.

В 80-х годах мы на биофаке МГУ создали теоретическую основу и начали делать то, чего в мире еще не было, — создали программу «Экополис» — экогорода, получали поддержку и университета, и коллег, наукограда Пущино, где началась её реализация. Наука экология требует дружбы ученых разных наук и солидарных отношений с администрацией городов и регионов.

Для экологов становится конституционной обязанностью обращаться к управленцам, которые не знают экологии, часто не хотят знать о других проблемах наступающего будущего. Нам предстоит гораздо большее — работать с биологом, почвоведом, геологом, географом, архитектором, математиком, медиком, психологом на общем языке.

Научному, педагогическому корпусу страны, МГУ, региональным вузам важно направить управление регионов и городов, следуя принципам науки, устойчивого природопользования, принципам Экополиса.

ИА REGNUM: Что означает понятие экология?

Дмитрий Кавтарадзе: Экология — это наука, которая становится базой мировоззрения современников. Университеты — это те ядра знаний по всей России, от которых идут круги по воде, как от камушка, брошенного в воду.

Задача МГУ и других российских вузов — просветить, дать экологический всеобуч, примеры правильных действий. Для этого и создается конституционная основа.

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