Уфа, , 15:27 — REGNUM В некоторых отделениях больниц Башкирии продолжают проводиться ограничительные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 9 июня сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на брифинге в республиканском минздраве.

По его словам, ограничительные мероприятия продолжают действовать в некоторых отделениях Туймазинской, Бижбулякской, Кармаскалинской, Верхне-Татышлинской ЦРБ, а также в Субханкуловской участковой больнице.

Ограничения действуют в некоторых отделениях ГКБ № 13 Уфы, ГБ города Октябрьского, а также в Республиканской станции скорой медицинской помощи, добавил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике выявили за сутки 96 носителей коронавируса. А всего зафиксировано 4113 фактов заражения этой инфекцией.

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