Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM В Петербурге по итогам коронавирусного кризиса работы могут лишиться 144 тыс. человек. Об этом сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, передает 9 июня корреспондент ИА REGNUM.

«Поскольку кризис еще не закончился и ограничения на работу предприятий пока не остановлены, это те люди, которые, по нашей оценке, по оценке ученых Высшей школы экономики, должны или могут потерять работу в течение всего периода этого кризиса», — сказал Чернейко.

По его словам, точное окончательное число лишившихся работы из-за коронавируса установить сразу не удастся. «Потому что поведение людей очень разное, и поведение работодателей очень разное. Предугадать, какое предприятие после снятия ограничений запустится сразу и оставит своих людей в штате, очень сложно. Мы видим, что там, где появляется возможность, начинаются уведомления о массовых сокращениях. Это явление, естественно, идет», — заявил Чернейко.

В связи с «коммерческой тайной», сказал чиновник, не всегда можно назвать юридическое лицо, которое на такие массовые сокращения пошло.

Заметим, в конце апреля Чернейко сообщал, что на тот момент на биржу труда обратились порядка 30 тыс. человек, а по итогам кризиса комитет не ждет, что их количество превысит 70 тыс. человек.

Но даже при таких показателях количество официально безработных в Петербурге к концу июня 2020 года, на его взгляд, превысило бы показатель из середины 1990-х годов.

Еще 30 марта 2020 года в Северной столице было всего 14 тыс. официально безработных.

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