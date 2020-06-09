Стокгольм, , 14:29 — REGNUM В сети появился релизный трейлер дополнения Emperor для стратегической игры Europa Universalis IV. Его опубликовали 9 июня на YouTube-канале компании Paradox Interactive.

Релиз дополнения в Steam состоится сегодня, 9 июня 2020 года. Оно добавит в игру множество новых геймплейных механик, а также более 20 цепочек заданий.

Напомним, Europa Universalis IV — это глобальная стратегия, разработанная шведской компанией Paradox Interactive. Её релиз состоялся в августе 2013 года.

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