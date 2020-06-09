Москва, , 14:25 — REGNUM Публикации в интернете об ужесточении наказаний за нарушения правил дорожного движения являются недостоверной информацией. Об этом сообщает 9 июня пресс-служба Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях появляются недостоверные сообщения об ужесточении в отношении автомобилистов законодательства в области безопасности дорожного движения. Такие публикации сопровождаются ссылками на некие распорядительные акты, однако фактически являются рекламой видеорегистраторов, антирадаров и других устройств.

Подобные информационные материалы являются вбросами и подлежат удалению.

«На данный момент заблокировано более 50 таких публикаций и свыше 15 каналов», — отметили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции напомнили, что информация об изменениях, связанных с ответственностью за нарушение ПДД, публикуется на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Утвержденные поправки появляются на официальном интернет-портале правовой информации.