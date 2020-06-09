Махачкала, , 14:25 — REGNUM Батальон военной полиции Южного военного округа (ЮВО) прибыл из Сирии в Дагестан. После успешного выполнения специальных задач на территории ближневосточного государства домой вернулись около 300 военнослужащих, сообщили ИА REGNUM 9 июни в пресс-службе ЮВО.

В честь прибытия военнослужащих на территории мотострелкового соединения ЮВО в Дагестане прошел торжественный митинг с участием представителей руководства Минобороны РФ, военного округа и 58-й общевойсковой армии ЮВО. Личному составу батальона военной полиции на митинге вручили ведомственные и государственные награды.

Военнослужащих поблагодарили «за мужество и высокий профессионализм», проявленный при выполнении задач по охране важных объектов группировки российских войск на территории Сирии, обеспечению правопорядка и безопасности мирных жителей в освобожденных населенных пунктах и организации сопровождения гуманитарных колонн.