Москва, , 14:23 — REGNUM Парковки в Москве в честь Дня России 12 и 13 июня будут бесплатными. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе администратора Московского парковочного пространства (АМПП).

«Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час. Парковки со шлагбаумом работают в обычном, платном режиме», — уточнили в пресс-службе.

При этом горожан все же просят не покидать дома без особой необходимости и не собираться большими компаниями, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса.

Напомним, с 9 июня в Москве сняли ряд ограничений. Масочный режим пока действует.

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