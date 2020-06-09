Москва, 9 июня 2020, 14:23 — REGNUM Парковки в Москве в честь Дня России 12 и 13 июня будут бесплатными. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе администратора Московского парковочного пространства (АМПП).
При этом горожан все же просят не покидать дома без особой необходимости и не собираться большими компаниями, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса.
Напомним, с 9 июня в Москве сняли ряд ограничений. Масочный режим пока действует.
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