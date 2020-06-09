Ирвайн, США, , 14:20 — REGNUM В сети появился официальный трейлер сезонного события «Огненный скверноворот» для карточной игры Hearthstone. Его опубликовали 8 июня на YouTube-канале проекта.

«Огненный скверноворот» появится в Hearthstone уже сегодня, 9 июня 2020 года. В этом сезонном событии геймеров ожидают новые карты и герои для режима «Поля сражений», а также бесплатное сюжетное приключение «Испытание скверной».

Напомним, Hearthstone — это многопользовательская карточная игра, разработанная студией Blizzard Entertainment. Она является спин-оффом франшизы Warcraft.

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