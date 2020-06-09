Владимир, , 14:20 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области с 9 июня отменён карантин по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщи ли в пресс-службе областной администрации.

Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. Решение снять карантин было принято после анализа эпидемиологической ситуации, который показал снижение роста заболеваемости в Петушинском районе.

«Эта положительная тенденция — результат своевременно принятых областным оперативным штабом мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья петушинцев. Конечно, выход из карантина не отменяет режима самоизоляции и других санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют сейчас во всей стране и в мире. При снятии ограничений жителям важно не терять бдительности и продолжать оберегать себя и своих близких», — заявил Сипягин.

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