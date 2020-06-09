Владимир, 9 июня 2020, 14:20 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области с 9 июня отменён карантин по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщи ли в пресс-службе областной администрации.
Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. Решение снять карантин было принято после анализа эпидемиологической ситуации, который показал снижение роста заболеваемости в Петушинском районе.
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